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الجريدة الرسمية تنشر قرار حصول 63 شخصا على جنسيات أجنبية

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القاهرة - سامية سيد - كتب: محمد أبو ضيف

الأحد، 08 سبتمبر 2024 09:54 ص

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، الأحد، قرار وزارة الداخلية بحصول 63 شخصا على جنسيات أجنبية المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف التالية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975الصادر بشأن الجنسية المصرية.

كما نشرت الجريدة قرار بإبعاد شخصين خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

1
قرار وزارة الداخلية بحصول 63 شخصا على جنسيات أجنبية
2
اسماء الحاصلين على جنسيات أجنبية

 

 

3
باقى اسماء الحاصلين على جنسيات أجنبية

 

4
تابع الأسماء

 

5
قرار وزارة الداخلية

 

6
جانب من الاسماء

 

نص القرار بإبعاد مواطن أجنبي1
نص القرار بإبعاد مواطن أجنبي

 

نص القرار بإبعاد مواطن أجنبي2
نص القرار وزار الداخلية بإبعاد مواطن أجنبي

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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