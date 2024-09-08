شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار حصول 63 شخصا على جنسيات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، الأحد، قرار وزارة الداخلية بحصول 63 شخصا على جنسيات أجنبية المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف التالية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975الصادر بشأن الجنسية المصرية.

كما نشرت الجريدة قرار بإبعاد شخصين خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.



قرار وزارة الداخلية بحصول 63 شخصا على جنسيات أجنبية



اسماء الحاصلين على جنسيات أجنبية



باقى اسماء الحاصلين على جنسيات أجنبية



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قرار وزارة الداخلية



جانب من الاسماء



نص القرار بإبعاد مواطن أجنبي