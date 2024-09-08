احتجزوه داخل مغسلة بالهرم.. تفاصيل اختطاف شاب بسبب خلافات مع والده في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات واقعة اختطاف أحد الأشخاص، وضبط مرتكبي الواقعة وتحرير المختطف بالشرقية.

تبلغ لمركز شرطة أولاد صقر بمديرية أمن الشرقية من أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز بغياب نجله عن المنزل عقب خروجه لمقابلة أحد أصدقائه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت الجهود عن أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص "أحدهم مقيم بالخارج".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا باستدراج المتغيب باستخدام سيارة ملاكي مستأجرة بتحريض من الثالث وذلك لوجود خلاف مالي بين الثالث ووالد المتغيب وقاموا باحتجازه داخل مغسلة سيارات كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام لمساومة والد المتغيب لإعادة المبلغ المالي نظير إطلاق سراح نجله، وأرشدا عن مكان تواجد المختطف وتم تحريره وضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة والهاتف المحمول المستولى عليه من المجني عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.