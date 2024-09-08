تخفيف حبس المتهمين بسرقة متعلقات الفنانة منة عرفة: "6 شهور بدل سنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح القاهرة، بقبول استئناف زوجة حارس عقار الفنانة منة عرفة، على الحكم الصادر ضدها بالحبس لمدة عام في تهمة السرقة، وتخفيفه إلى الحبس 6 أشهر.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على حارس عقار وزوجته متهمين بسرقة متعلقات من منزل الفنانة منة عرفة، في أحد الكمبوندات بمنطقة القاهرة الجديدة.

وأبلغت الفنانة منة عرفة، 26 سنة، بتعرضها لحادث سرقة متعلقات من منزلها في أحد الكمبوندات التابعة لمنطقة القاهرة الجديدة، مشيرة إلى سرقة بعض المتعلقات والإكسسوارات وأموال مملوكة لها.

ووجه اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، بسرعة تشكيل فريق بحث لضبط المتهمين، وعلى الفور نجح رجال المباحث في كشف غموض الحادث.

وألقت أجهزة الأمن القبض على حارس عقار وزوجته متهمين بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.