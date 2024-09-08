وزير النقل يصل العراق على رأس وفد رسمي يضم 13 شركة مصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وصل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إلى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد رسمي يضم رئيسي الهيئة العامة للطرق والكباري وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي ورؤساء 13 شركة مصرية من كبريات الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والطرق والكباري والمشروعات التنموية.

وكان في استقباله، رزاق محيبس السعداوي، وزير النقل العراقي، والسفير أحمد سمير، السفير المصري بالعراق.

ومن المقررة أن يلتقي الفريق كامل الوزير، خلال زيارته، رزاق محيبس السعداوي، وزير النقل العراقي، وبنكين ريكاني، وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة العراقي، وخالد بتال، وزير الصناعة والمعادن العراقي.

كما تتضمن الزيارة مقابلة رئيس هيئة الاستثمار العراقية لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالات النقل والصناعة بالإضافة إلى بحث مشاركة الشركات المصرية المتخصصة في أعمال البنية التحتية والطرق والكباري والمشروعات التنموية في المشروعات المختلفة بدولة العراق.