آخر فرصة للتقديم في وظائف مترو الأنفاق.. 48 ساعة قبل غلق الباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

ينتهي غدا الاثنين الموافق 9 سبتمبر 2024، التقديم في وظائف مترو الأنفاق التي أعلنت عنها الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو قبل عدة أيام.

ويستمر تقديم الطلبات للراغبين في شغل الوظائف المعلن عنها، اليوم وغدا اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 1 ظهرا.

وكانت أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، عن حاجتها لشغل وظيفة "صراف تذاكر" بنظام التعاقد السنوي.

المتطلبات العامة لشغل الوظيفة

- ذكور فقط.

- المؤهل العلمي المطلوب: مؤهل عالي مناسب.

- السن: لا يزيد على (35 عاما) وقت التقديم للمسابقة.

- محل الإقامة: من سكان القاهرة الكبرى.

- الإلمام باللغة الإنجليزية (القبول لا يقل عن 50% من نتيجة اختبار تحديد المستوى بمعهد اللغات التابع للقوات المسلحة).

- الإلمام بالحاسب الآلي (حاصل على شهادة الرخصة الدولية للحاسب الآلي ICDL معتمدة).

- اجتياز الاختبارات الطبية (يتم عمل كشف طبي بالمجمع الطبي لهيئة سكك حديد مصر طبقا وشروط الوظيفة).

- اجتياز تحليل المخدرات باعتباره مسوغًا للتعيين.

- اجتياز الاختبارات النفسية (بالقوات المسلحة).

- اجتياز الاختبارات الشخصية.

- أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها.

- يتم عقد الاختبارات والمقابلات الشخصية للمتقدمين.

- يقبل العمل بنظام الورادي الصباحية والمسائية والليلية.

المستندات المطلوب إرفاقها

- صورة من المؤهل الدراسي والمؤهلات الأخرى التي حصل عليها "إن وجدت".

- صورة الموقف من التجنيد.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة من شهادة الميلاد كمبيوتر.

- صورة شهادات خبرة "إن وجد".

- صورة من شهادات الدورات التدريبية "إن وجد".