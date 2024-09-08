45 صورة تكشف جمال ممشى أهل مصر وأبراج ماسبيرو الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، مجموعة من أحدث الصور التي تظهر تقدم الأعمال في مشروعات تطوير منطقة كورنيش النيل بوسط البلد ومثلث ماسبيرو.

وتضمنت الصورة التي نشرها هاني يونس، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ممشى أهل مصر بطول كورنيش النيل، فضلا عن أعمال تنفيذ الأبراج السكنية والفندقية والتجارية في منطقة مثلث ماسبيرو.

ويتم في الوقت الحالي تنفيذ عدة أبراج جديدة في منطقة مثلث ماسبيرو وتشمل أبراج النيل ماسبيرو المطلة على الكورنيش مباشرة بالإضافة إلى عدة أبراج أخرى في المشروع.