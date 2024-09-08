الأرصاد تعلن طقس 72 ساعة مقبلة: أمطار وشبورة وسحب منخفضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة على مدار الـ 72 ساعة المقبلة من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء المقبل.

وقالت الأرصاد، إنه تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مما يؤدي إلى تلطيف الأجواء أحيانًا.

وتوجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة اليوم الأحد على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري.

ويسود على مدار اليومين المقبلين، الاثنين والثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا.

كما توجد شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مما يؤدي إلى تلطيف الأجواء أحيانا.

كما تنشط رياح معتدلة أحيانا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.