حركة تغييرات وتنقلات بعدد من قيادات الشئون التجارية بـ"القناة للكهرباء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:



أصدر المهندس سامي أبووردة رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء عدة قرارات بشأن رؤساء وقيادات قطاعات الشئون التجارية التابعة للشركة تضمنت ما يلي:ـ

نقل المحاسب محمد عبد العال رئيس القطاع التجاري لمدن القناة لرئاسة القطاع التجارى المركزي.

نقل المحاسبة أميرة شوقي رئيس قطاع المالي لسيناء لشغل رئاسة القطاع التجاري لمدن القناة.

نقل المحاسب وليد خضر رئيس القطاع المركزي لشغل قطاع كبار المشتركين.

نقل المحاسبة هدى محمد إبراهيم رئيس القطاع المالي لمدن القناة لرئاسة قطاع التكاليف.