لقاح الإنفلونزا الموسمية.. تفاصيل طرحه في الصيدليات وسعره وموعد توفيره بـ"فاكسيرا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الدواء المصرية، توفير 920 ألف جرعة من لقاح الإنفلونزا الموسمية من نوع "إنفلوفاك" بالسوق المحلي، على أن يبدأ توزيعها من شركات التوزيع إلى الصيدليات العامة هذا الأسبوع.

ووفق مصدر بقطاع الدواء تحدث لمصراوي، فإنه من المنتظر طرح نوعين من لقاحات الإنفلونزا الموسمية في الأسواق خلال الأسبوع الجاري، من بينها "فاكسي جريب"، والذي سيكون سعره بنحو 370 جنيها، في حين سيكون سعر لقاح "إنفلوفاك" بنحو 350 جنيهًا.

وأوضح المصدر أنه من المنتظر طرح لقاح الإنفلونزا الموسمية الرباعي كذلك في فروع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، بمقر الشركة بالعجوزة، وفروعها في المحافظات والقاهرة الكبرى، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وسيجري توفير اللقاح الجديد الرباعي "quadrivalent vaccine (QIV)"، وهو السائد حالياً والذي يتضمن 4 سلالات تعد الأكثر انتشارا والأكثر تأثيرا طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية لكل موسم وهي "H1N1،H3N2"، من النوع A، وسلالتين من النوع B.

وأشار المصدر إلى أن الكميّة الراهنة تكفي للاستخدام لنحو 4.9 أشهر من لقاح "INFLUVAC PREF.SYRINGE .5ML" وحده.

زيادة الفعالية بنحو 20%

بدوره، قال الدكتور مصطفى محمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، إن اللقاح الجديد يستهدف 4 سلالات رئيسية من الفيروس، بما في ذلك سلالات H1N1، H3N2، مما يزيد من فرص الحماية ويقلل من انتشار الفيروس.

وتشير التقارير إلى أن لقاح عام 2025 قد زاد فعاليته بنسبة 20% مقارنة بالسنوات السابقة، مما يعكس تحسينات في تركيبته من خلال استهداف سلالات فيروسية أكثر شيوعاً، كما تشير التقديرات إلى أن استخدام اللقاح الجديد يمكن أن يقلل حالات الإصابة بالإنفلونزا بنسبة تصل إلى 50% في المجتمعات التي تحصل على التطعيم، ويساعد على تقليل الضغط على أنظمة الرعاية الصحية، وفق ما نشر "محمدي" عبر حسابه على فيسبوك.

وأوضح أن الفئات المستهدفة تشمل الأطفال دون سن 5 سنوات، كبار السن فوق 65 عامًا، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل الربو والسكري، والحوامل والكوادر الطبية، كما يُنصح بأن يحصل الجميع على اللقاح، خصوصاً قبل موسم الإنفلونزا.

وأكد أن لقاح عام 2025 أظهر فعالية تصل إلى 70% في تقليل حالات الإنفلونزا وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20% مقارنة باللقاحات السابقة.

وأشار إلى أن حوالي مليار شخص يصابون سنويًا بالإنفلونزا، منهم ما بين 3 إلى 5 ملايين حالة خطيرة، وبالتالي يُعد اللقاح أفضل وسيلة للوقاية من خطر الإصابة بالإنفلونزا وتجنب مضاعفاتها الخطيرة.

ولفت "محمدي" إلى أن الإنفلونزا قد تتسبب في وفاة ما بين 290 إلى 650 ألف حالة مرتبطة بالجهاز التنفسي، مبينا أن الأطفال دون الخامسة، وكبار السن فوق 65 عامًا، وأصحاب الأمراض المزمنة، والحوامل هم أكثر الفئات عرضة للإصابة وحدوث المضاعفات.