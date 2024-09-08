بعد أيام.. مقترح لخفض ساعات تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء بمحافظات الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

مع اقتراب انتهاء فصل الصيف الحالي تساؤلات عديدة من المواطنين بشأن عودة وتفعيل خطة تخفيف الأحمال مرة أخرى حتى نهاية العام الحالي.

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه حتى الآن لم ترد أي تعليمات من مجلس الوزراء حول موعد إعادة العمل بخطة تخفيف الأحمال التى تم وقفها منذ ٢١ يوليو الماضي.

وأعلنت الحكومة في الأسبوع الأول من يوليو الماضي، وقف خطة تخفيف الأحمال اعتبارا من 21 يوليو، مع عودتها منتصف سبتمبر الحالي.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوى"، أن انخفاض درجات الحرارة وتحسن الطقس وكذلك تغير نمط استهلاك المواطنين ونجاح شركات الكهرباء في ضبط أكبر كم من المخالفين وسارقي التيار الكهربائي ربما يلعب دورا كبيرا في تخفيف المدة من ساعتين لساعة واحدة يوميا مع استمرار استثناء المناطق الاستراتيجية من الخطة.

وكشف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن جهود الدولة من أجل الالتزام بضمان عدم العودة لقطع الكهرباء.

وقال "مدبولي" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده من مقر الحكومة في العلمين الجديدة، إن هناك ما لا يقل عن 2 إلى 3 اجتماعات أسبوعية مع وزيري البترول والكهرباء لمتابعة توفير التزامات الدولة لضمان عدم العودة لقطع الكهرباء.

وأشار إلى عمل الحكومة على تأمين الاحتياجات الكاملة لكل الأنشطة في الدولة منعًا لأي اهتزاز.

وأوضح أن وزير البترول عقد اجتماعًا مهمًا جدًا مع الشركات العاملة في مصر، واتفق معها على حزمة حوافز جديدة إضافية تشجعها على زيادة معدلات الإنتاج من الحقول والأراضي المصرية، بحيث نستعيد مع بداية 2025 معدلات الإنتاج قبل الأزمة الاقتصادية لتقليل فاتورة الاستيراد.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحقول المصرية الخاصة بالغاز والبترول لم تخفض إنتاجها، ولكن كنا نحتاج تدبير الموارد الاستثمارية للشركاء الأجانب لمواصلة أعمال التنقيب والاستكشاف لتقليل فاتورة الاستيراد.

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