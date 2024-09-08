"سلامة الغذاء" تستعد للمشاركة في لجان تسليم القمح للمطاحن التموينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

التقى الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، النائب طارق حسانين، رئيس غرفة صناعة الحبوب، اليوم بمقر الهيئة، بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة وقيادات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وبحسب بيان، تناول اللقاء بحث سبل التعاون مع غرفة صناعة الحبوب خلال المرحلة المقبلة في توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين، حيث أشار الهوبي إلى أهمية التعاون مع الغرفة كونها تختص بالسلع الاستراتيجية التي تمثل دورًا مهمًا في النظام الغذائي للمواطن المصري.

وأشاد الهوبي بنجاح موسم توريد واستلام القمح المحلي للعام الجاري، حيث شاركت الهيئة بعدد 434 مفتشًا من مفتشي الهيئة المدربين على أحدث البرامج التدريبية المطبقة في هذا الشأن، بجميع مواقع استلام القمح بمختلف محافظات الجمهورية (الصوامع، البناكر، الهناجر، الشون، مراكز التجميع).

وفي هذا السياق، أشار الهوبي إلى قيام الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتوفير 240 جهاز قياس الرطوبة السريع، الذي يُعد من أحدث الأجهزة العالمية لقياس درجة الرطوبة في القمح خلال 30 ثانية.

وأوضح أنه من خلال دور الهيئة البارز والملموس منذ توليها المشاركة في مواسم توريد القمح المحلي، فقد طلب الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بضرورة مشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء في لجان تسليم القمح من الجهات المسوقة للمطاحن التموينية، وبناءً على هذا التوجيه، فإن الهيئة بصدد دراسة آليات هذه المشاركة.

وأشار الهوبي إلى أن الهيئة تعمل على إعداد وإصدار دليل إرشادي بالتعاون مع مشروع (الغذاء للمستقبل - تعزيز الأعمال الزراعية بالريف المصري USAID) لتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء في منشآت تخزين القمح (الصوامع، البناكر، الهناجر، الشون، مراكز التجميع)، بما يحافظ على سلامة مخزون القمح، ويعزز من سلسلة القيمة للقمح المصري بشكل مستدام، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتأمين المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية.

كما تناول اللقاء مناقشة بعض المعوقات التي تواجه المستوردين في مجال الحبوب الغذائية، والتي تم طرحها من قبل أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وتم تناول سبل حلها خلال اللقاء.

من جانبه، أشاد رئيس غرفة صناعة الحبوب، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، بدور الهيئة الرقابي ودعمها المستمر للقطاع الغذائي وحرصها على التواصل الفعال بشكل مستمر ودائم لتذليل أي عقبات تواجه هذا القطاع المهم، وفق بيان اليوم الأحد.

وفي نهاية اللقاء، وقع الهوبي، وحسانين، بروتوكول تعاون بين الجانبين لضمان تحقيق أهداف الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال الغذاء.