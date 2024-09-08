الطقس غدا الاثنين 9 سبتمبر.. الأرصاد: أجواء حارة والمحسوسة تصل لـ 41 جنوبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس غدا الاثنين الموافق 9 سبتمبر 2024 ودرجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وقالت الأرصاد الجوية، في بيان، إنه يسود غدا الاثنين طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، مائل للحرارة رطب ليلًا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مما يؤدي إلى تلطيف الأجواء أحيانًا.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر، كما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين، تأتي على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى: (عظمى 34 - محسوسة 36 - صغرى 26).

- الوجه البحري: (عظمى 33 - محسوسة 35 - صغرى 25).

- السواحل الشمالية الغربية: (عظمى 31 - محسوسة 34 - صغرى 23).

- السواحل الشمالية الشرقية: (عظمى 32 - محسوسة 35 - صغرى 23).

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: (عظمى 38 - محسوسة 40 - صغرى 29).

- شمال الصعيد: (عظمى 37 - محسوسة 39 - صغرى 24).

- جنوب الصعيد: (عظمى 40 - محسوسة 41 - صغرى 27).