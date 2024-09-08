البابا تواضروس يعقد لقاءً بين "التحالف الوطني" وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (أ ش أ)

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في المقر البابوي اليوم الأحد، لقاءً بين أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور المهندس خالد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني، وحاتم متولي، عضو اللجنة التأسيسية للتحالف الوطني، ومروة لبده، عضو الأمانة الفنية، وفريق أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية.

جاء ذلك بحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا يوليوس أسقف الخدمات ومدير أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، وحنان مكرم مسؤولة تطوير البرامج في الأسقفية، والبير المسؤول العام عن قطاع العمل الميداني بالأسقفية، وماريز مجدي مسؤول تنسيق الشراكات وتعبئة الموارد بأسقفية الخدمات والتواصل مع التحالف الوطني.

ويأتي اللقاء في إطار التعاون المشترك بين التحالف والأسقفية، لمناقشة بعض المشروعات التوسعية الجديدة التي يعمل عليها التحالف من أجل تعزيز الجهود المبذولة وتعظيم الجهود المقدمة.

وناقش قداسة البابا بعض الأفكار الفعالة لتشجيع أعضاء التحالف على التعاون بشكل أكبر، مستعرضا عن بعض الخبرات من واقع خدمته لكيفية استثمار جمع الطاقات.

ومن جهته، أكد المهندس خالد عبد العزيز، تطلعه إلى تشجيع أعضاء التحالف للعمل بشكل تكاملي للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، وخاصة الفئات الأولي بالرعاية لمحاولة رفع الضغوط من على كاهل المواطنين.

ومن جانبه، أشار نيافة الأنبا يوليوس، إلى نجاح التحالف في جهوده المبذولة لتحقيق العدالة النوعية والجغرافية.

وفي ختام اللقاء، سلم قداسة البابا تواضروس التقرير المؤسسي لأسقفية الخدمات، وبعض الصور التذكارية.

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