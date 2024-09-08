بعد تجربتها في القليوبية.. الصحة تكشف موقف تعميم حملة توصيل الأدوية للمرضى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، موقف تعميم حملة توصيل الدواء لمنازل المرضى بالمجان على مستوى الجمهورية، بعد تنفيذها تجريبيا بمحافظة القليوبية، ضمن مقترح تطوير منظومة ميكنة الدواء.

وقال "عبدالغفار" في تصريحات إلى الخليج 365، إن الحملة بدأت بمرحلة تجريبية في محافظة القليوبية لنحو 400 مريض، على أن يتم تقييمها خلال المرحلة المقبلة، وحال ثبوت نجاحها سيتم تعميمها تدريجيا على باقي المحافظات تباعًا.

وأضاف "عبدالغفار"، أن الحملة موجهة في الوقت الراهن لأصحاب الأمراض المزمنة ممن يصدر لهم قرار علاج على نفقة الدولة، والذين يتوجهون للمستشفيات لصرف العلاج إما كل شهر أو 3 شهور، مشيرًا إلى أن التقييم الأولي يشير لوجود حالة من الاستحسان لهذه المبادرة.

وتابع: "هناك بعض المشقة بالنسبة للمرضى من كبار السن في الذهاب للمستشفى بصفة مستمرة لصرف العلاج، وبالتالي جاءت تلك الحملة بمبادرة من الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة للبدء في تنفيذ تجربة لتوصيل الأدوية للمرضى في محافظة القليوبية بالاتفاق مع إحدى الشركات، استنادا لقاعدة بيانات للمرضى تسهل عملية توصيل الأدوية".

وشدد "عبدالغفار" على أن تلك الحملة تضمن التيسير على المرضى، وضمان وصول الدواء المطلوب والجرعات المحددة بشكل دقيق.

وأمس، كشفت وزارة الصحة أن المبادرة تتضمن توصيل الدواء لـ400 مريضا بمستشفى شبين القناطر في محافظة القليوبية، لمدة شهرين بالمجان.

وتستهدف المبادرة إنشاء منظومة إلكترونية لصرف الدواء، وتوصيل الأدوية إلى منازل المرضى المستحقين لتخفيف الضغط على المراكز الصحية، وضمان التسليم الصحيح للأدوية والجرعات، وتسهيل تتبع الطلبات والنفقات بحسب المريض والمنطقة، وكذلك تحديد الأمراض الأكثر انتشاراً وفقا لكل محافظة على حسب الخريطة الديموغرافية، وأيضا تسجيل الصيدليات بالمستشفيات الحكومية وحصرها على المنظومة، وتوفير تقارير دورية تساعد على متابعة تكاليف الأدوية واستخدامها لضمان الكفاءة المالية.

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