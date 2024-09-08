مفتي الجمهورية: الإفتاء قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التحول الرقْمي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (أ ش أ)

أشاد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بالدَّور الكبير الذي تلعبه الأكاديمية العربية في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر والمنطقة، مؤكدا أن دار الإفتاء قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التحول الرقْمي، وأطلقت العديد من المبادرات في هذا الصدد، مثل تطبيق "فتوى برو" وهو تطبيقٌ إلكترونيُّ متعدد اللغات أُنشئ للتواصل مع الجاليات المسلمة، خاصة في الغرب، الناطقة باللغات الإنجليزية والفرنسية، وكذلك منصة "I Fatwa"وتطبيقات الدار على الهواتف الذكية.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور عياد، للدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الأحد، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات عدَّة، خاصة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وخدماتهما في مجال الفتوى.

ورحَّب فضيلة المفتي بالزيارة، مؤكدًا أنها خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين المؤسسات المصرية بمختلف المجالات، وتؤكد حرص الدولة على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في خدمة المجتمع.

وأعرب "عياد"، عن استعداد دار الإفتاء للتعاون مع الأكاديمية العربية في العديد من المجالات، خاصة في مجال الفتوى الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير الخدمات التي تقدمها الدار للمسلمين.

من جانبه، أكد إسماعيل عبد الغفار، المكانة التي تحظى بها دار الإفتاء المصرية داخل مصر وخارجها، مشيدًا بالدور الكبير الذي تلعبه في نشر الوعي الديني الصحيح وحماية المجتمع من الأفكار المتطرفة، مشيدا بالتطور السريع الذي تشهده الدار وانفتاحها على التكنولوجيا الحديثة والاستفادة منها في تقديم خدماتها.

وأعرب رئيس الأكاديمية عن تطلعه إلى تعاون وثيق مع دار الإفتاء بالمجال التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات المتبادلة بين المؤسستين في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يمكن استخدامها في مجال الإفتاء.

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