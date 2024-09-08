وزير الطيران المدني يبحث التعاون مع وزير النقل بجنوب السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (أ ش أ)

أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، تقديره لمشاركة دولة جنوب السودان في فعاليات معرض مصر الدولي للطيران و الفضاء 2024، مشيرًا إلى حرص قطاع الطيران المدني المصري على تقديم الدعم والتعاون لجميع الدول العربية من خلال تبادل الخبرات والبرامج التدريبية اللازمة في مختلف أنشطة الطيران المدني.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور سامح الحفني، مع مادوت بيار، وزير النقل بدولة جنوب السودان، حيث يأتي هذا اللقاء في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين في كل المجالات ومن بينها الطيران المدني.

وناقش الجانبان، مستجدات العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الطيران المدني، حيث تم بحث أوجه التعاون المشترك والتي يأتي على رأسها إمكانية تدشين خط شحن جوي بين القاهرة وجوبا، وسُبل الاستفادة من الخبرات المصرية الفنية والتقنية من خلال التدريب في مجالات الصيانة والركب الطائر، والملاحة الجوية.

وتم الاتفاق على إجراء تنسيق وتواصل بين رئيس سلطة الطيران المدني المصري والجنوب سوداني خلال الفترة القادمة للتعرف على التحديات التي تتعلق بمجال النقل الجوي بين البلدين، والعمل على حلها بما يتناسب مع متطلبات الجانبين.

ومن جانبه، استعرض الوزير، مساعي بلاده لتأهيل ورفع كفاءة وسائل النقل المختلفة بما يعزز من حركة التجارة والشحن لدولة جنوب السودان مع الدول الأخرى، مشيدًا بجهود وزارة الطيران في التنسيق الدائم مع الجانب الجنوب السوداني؛ من أجل الإسهام في تطوير منظومة النقل الجوي على كل المستويات.

وأشار إلى أن بلاده تتطلع إلى مزيد من التعاون وتبادل الخبرات مع قطاع الطيران المدني المصري، مقدمًا التهنئة لمصر على ما شهده من نجاح التنظيم والإعداد الجيد لهذا الحدث العالمي بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

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