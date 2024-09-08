جرعة مخدرات زائدة.. تفاصيل العثور على جثمان قبطان خليجي في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في العثور على جثة قبطان بحري خليجي الجنسية داخل شقة بمدينة أكتوبر.

وكشفت التحقيقات بعدم وجود شبهة جنائية حول الوفاة، وأن القبطان فارق الحياة نتيجة تناول جرعة مخدرات زائدة.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من من قسم شرطة ثان أكتوبر بإبلاغ أهالي المنطقة بالعثور على جثة خليجي داخل شقته، فور إخطار اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال إلى مسرح الواقعة وكشف ملابساتها.

وأشار فحص رجال مباحث قسم ثان أكتوبر برئاسة العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر، وتحت إشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية أن الجثة لأجنبي يحمل جنسية دولة خليجية في العقد الرابع من العمر يعمل قبطان بحري.

وأضافت المعاينة وفحص مسرح البلاغ عدم وجود إصابات ظاهرية في جسد المتوفى أو آثار عنف في الشقة وعثر على كمية من المواد المخدرة بجوار الجثة وآثار تعاطي مخدرات.

وأفاد مفتش الصحة أن سبب الوفاة تناول جرعة زائدة من المخدرات "أوفر دوز" ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

تم تحرير محضر بالواقعة ونقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.