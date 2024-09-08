"أجبروه على بيع عربيته وشقته".. حل لغز جريمة خطف شخص في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، 3 أشخاص لقيامهم باختطاف أحد الأشخاص، والاستيلاء منه على مبلغ مالي وسيارة وإكراهه على توقيع عقود بيع؛ لخلافات مالية.

تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" بأنه حال تواجده وصديق له بدائرة القسم فوجئ بقيام مجهولان بتعصيب عينيه "بقطعة من القماش" واقتياده لداخل سيارته، والتوجه به لشقة بعقار "تحت الإنشاء" والاستيلاء منه على (سيارته الملاكي - مبلغ مالي، وإكراهه على توقيع عقدي بيع سيارة - شقة "ملكه" وتركه بالطريق الدائري بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة صديق المُبلغ، عاطلان "لـ2 منهم معلومات جنائية"، وقرر العاطلان أنه نظراً لسابقة قيام المُبلغ بالنصب عليهما والتحصل منهما على مبلغ مالي قاما بالاستعانة بصديقه لاستدراجه "نظير مبلغ مالي" وعقب وصولهما قاما بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم بإرشادهم ضبط السيارة الملاكي "المستولى عليها" - عقدي بيع السيارة والشقة "مزيلان بتوقيع المجني عليه"، وأضاف بإنفاقهما المبلغ المالي المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.