الحبس عام لطالب ثانوي أصاب زميله بعاهة في الوجه بالتجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -رمضان يونس:

عاقبت محكمة جنح القطامية بالتجمع الخامس، طالب ثانوي في إحدي المدارس الخاص، غيابيا بالحبس عام على خلفية اتهامه بالتعدي على زميله أمام المدرسة، وإصابته بجروح قطعية في الوجه.

النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، أحالت الدعوي التي حملت رقم 3442 جنح القطامية 2024، المُتهم فيها طالب ثانوي عام بالتعدي على زميله، إلى محكمة الجنح المختصة.



بداية الواقعة بتلقى قسم شرطة التجمع الثالث بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من إحدى المستشفيات الخاصة، باستقبالها "طالب" في الصف الثاني الثانوي مصاب بجرح قطعي نافذ بالوجه أسفل جفن العين.

وبسؤال الطالب ووالدته اتهمت "م.ح" طالب ـ بالصف الثاني الثانوي ـ مقيم بناحية قسم التجمع، بالتعدي عليه ضربا بآلة حادة ما أصابه بجرح قطعي بالوجه وجرح بالجفن السفلي ناحية الجفنين.



وكشف التقرير الطبي المبدئي الموقع على "طالب التجمع"، الذي أصيب جراء اعتداء زميله عليه أمام إحدى المدارس الخاصة حال خروجه من الإمتحان ـ عن إصابته بعدة جروح في الوجه.



وأفاد التقرير الطبي الذي حصل "الخليج 365"على نسخة منه، أن المجني عليه يعاني من جرح قطعي بالوجه وجرح بالجفن السفلي ناحية اليمين؛ ما استدعى إجراء 3 تدخلات جراحية له (إصلاح جرح قطعي بالوجه والجفن السفلي وإصلاح أنسجة الرخوة).