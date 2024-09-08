البابا تواضروس: مبادرة بداية جديدة خطوة جيدة وجادة فى بناء الإنسان

محمد اسماعيل - القاهرة - قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في كلمته عن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة"، إنها خطوة جيدة وجادة لبناء الإنسان المصري بهدف بناء مجتمع متقدم ومتكامل.

وأضاف قداسة البابا خلال كلمة له بفيديو نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء أنها حقا بداية جديدة لبناء الإنسان المصري وبناء الإنسان في كافة المجالات وهي مبادرة يستحقها المجتمع المصري ومن أجل خير بلدنا.

وأوضح أنها تهدف لبناء مجتمع متقدم ومتكامل ويحمى كل المجالات وموجهه للأطفال من خلال البرامج المتنوعة لهم وكبار السن والمراحل المختلفة فالبداية الحسنة تشمل كل أنواع التجديد والتطوير وتساهم في بناء الإنسان، مضيفا أن المبادرة لازمة وضرورية وحيوية.