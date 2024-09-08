القاهرة 34 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الاثنين بدرجات الحرارة والظواهر الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، مائل للحرارة رطب ليلا.

وأشارت هيئة الأرصاد، تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مما يؤدي إلى تلطيف الأجواء أحيانا.

وأضافت الهيئة: درجات الحرارة تسجل على القاهرة 34 درجة والوجه البحرى 33 درجة، والسواحل الشمالية 32 درجة، بينما المناطق الجنوبية من 37 درجة وحتى 40 درجة.

وجاءت تفاصيل حالة الطقس على النحو التالي: