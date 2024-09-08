شعبة الاستثمار العقاري تكشف أسباب ارتفاع أسعار العقارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف محمد البستاني، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أسباب ارتفاع أسعار العقارات بأرقام ومبالغ فلكية.

في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على فضائية "الحياة" مساء الأحد، قال البستاني "فيه أسعار غير طبيعية مثل الساحل".

وأضاف "وفيه أسعار أخرى غير طبيعية نتيجة عدة عوامل، أسعار العقارات دائمًا تزيد ولكن ما حدث في السنتين ونصف أن السعر تضاعف مرتين وثلاثة بسبب ارتفاع الدولار".

وتابع "سعر العقار مرتبط بالدولار سواء أسعار الاسمنت أو الحديد أو مواد البناء، بالإضافة إلى تعدى التضخم الـ30% وكل ده سمع في العقار".

وأردف "الاستثمار في العقار يجب أن يكون طويل الأجل أو للإيجار مع زيادة الطلب على السلعة، تزيد الأسعار بصورة كبيرة".