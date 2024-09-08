هبة عوف: الزواج ليس فرضًا.. وعدم الإنجاب حلال في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكدت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، أن الزواج ليس فرضًا في جميع الأحوال، بل هو يندرج تحت الأحكام الخمسة التي قد تكون واجبة، مكروهة، مندوبة، أو مستحبة حسب حالة الشخص.

وأوضحت أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، فى تصريحات لها، أن الزواج قد يكون فرضًا إذا كان الشخص يفتقر إلى القدرة الجسدية، ولكن الأمر يختلف بناءً على الظروف الفردية.

فيما يتعلق بالإنجاب، شددت الدكتورة هبة عوف، على أن القول بعدم الإنجاب بشكل عام ليس صحيحًا، حيث أن ذلك قد يؤدي إلى مشاكل في توازن المجتمع، مشيرة إلى أن هناك حالات خاصة يجب أخذها في الاعتبار، على سبيل المثال، إذا كانت هناك مصلحة خاصة أو ضرر محدق بالزوجة، مثل حالة صحية قد تؤدي إلى مخاطر كبيرة في حال الحمل، فيجوز للزوجين اتخاذ قرار بعدم الإنجاب بناءً على تقييمهما المشترك.

وأشارت إلى أهمية الاتفاق بين الزوجين في مثل هذه الحالات، مؤكدة أنه لا يمكن لأحد الطرفين اتخاذ القرار بشكل منفرد، موضحة: "يجب أن يكون القرار مبنيًا على المصلحة المشتركة للزوجين، وعلى المستوى العام، من الضروري أن نسعى إلى إنجاب الأطفال وتربيتهم بشكل صحيح".

وتابعت: "نريد أن نأخذ الدين بنظرة إيجابية وجميلة، في حالات المشاكل الخاصة، لا تعمم الأحكام الشرعية، ولكن يجب علينا الاهتمام بتربية الأبناء بطريقة تتماشى مع القيم الإسلامية"، مؤكدة على أهمية التخطيط الجيد لتربية الأبناء، من اختيار المدارس، وطرق التعليم، إلى حفظ القرآن وتعليم السنة النبوية.