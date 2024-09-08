وزير الزراعة يزف بشرى بشأن أسعار البطاطس والطماطم الفترة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

عقب الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، على ارتفاع أسعار البطاطس والطماطم في الأسواق، مشيرا إلى أن هناك ظروف مناخية أثرت على محصول الطماطم.

وأشار فاروق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن عروة محصول البطاطس الجديدة سيتم طرحها قريبا، منوها بأن الفترة المقبلة ستشهد تراجع في أسعار البطاطس والطماطم في الأسواق.

وعن الثروة الحيوانية، أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، أن هناك تغطية بالكامل لكل المناطق على مستوى الجمورية لتحصين الحيوانات من الأمراض من خلال القوافل البيطرية، مع وجود قوافل متنقلة لتحصين الحيوانات.