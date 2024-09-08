وزيرة التنمية المحلية تبحث مع نقيب الأطباء البيطريين عددًا من الملفات المشتركة

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم مع الدكتور مجدى حسن، نقيب الأطباء البيطريين، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي بداية اللقاء رحبت الدكتورة منال عوض بنقيب الأطباء البيطريين خلال زيارته للوزارة ، مؤكدة على أهمية دور الأطباء البيطريين في العديد من الملفات الحيوية والخدمية على أرض المحافظات.

ومن جانبه تقدم الدكتور مجدي حسن بخالص التهنئة للدكتورة منال عوض على اختيارها وزيرة للتنمية المحلية كأول سيدة تتولى هذا المنصب منذ نشأة الوزارة ونيل ثقة القيادة السياسية في الحكومة الجديدة ، معرباً خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح لها خلال توليها المسئولية.

وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من ملفات التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظات ونقابة الأطباء البيطريين وعلى رأسها تشغيل الوحدات البيطرية الموجودة في المجمعات الزراعية التي تم إنشاؤها بقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمحافظات المرحلة الأولى، حيث تم إنشاء 330 مجمع خدمات زراعية يتضمن غالبيتها وحدات بيطرية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم الانتهاء من تلك الوحدات على أحدث النظم وتسليم الأجهزة الطبية والفرش الخاص بالتشغيل وسيكون لها دور فعال وحيوي للحفاظ على الثروة الحيوانية بقرى الريف وخدمة الأهالي في القرى المستهدفة، مشيرة إلى أنه جاري التنسيق مع الجهات المعنية لتعيين أطباء بيطريين في هذه الوحدات لتشغيلها وخدمة المواطنين.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة نقص أعداد الأطباء البيطريين في مديريات الطب البيطري بجميع محافظات الجمهورية ، وكذا موقف الأطباء البيطريين المعينين على الصناديق الخاصة بالمحافظات بالإضافة إلى آخر مستجدات توفير الدرجات المالية لتعيين الأطباء البيطريين لسد العجز الموجود حالياً.

وعرض د.مجدي حسن لكافة الجهود التي قام بها في ملف تعيين الأطباء البيطريين وتوفير الدرجات المالية لهم من الوزارات والجهات المعنية بالحكومة بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية تمهيداً لإدراجهم على الموازنة العامة للدولة.

كما شهد الاجتماع بحث التنسيق بين الوزارة والنقابة فيما يخص ملف المجازر الحكومية في المحافظات وذلك بالطريقة العلمية والصحية التي تعود بالنفع على المواطن أولاً والأطباء البيطريين العاملين بها بالنفع وتدعيم سياسية الصحة الواحدة التي تنادي بها الجمهورية الجديدة.

وشهد اللقاء كذلك مناقشة حل مشكلة بعض الوحدات البيطرية المغلقة على مستوي الجمهورية بالتعاون مع المحافظات ووزارة التنمية المحلية لتحقيق الاستفادة منها خلال الفترة القادمة ، بالإضافة إلى استعراض موقف عيادات الحيوانات الأليفة القائمة حالياً والتي تؤدي الخدمات البيطرية في عدد من الأحياء والمدن لتقنين أوضاعها وفقاً للقوانين التي صدرت مؤخراً في الدولة المصرية والخاصة بتقنين أوضاع العيادات والأنشطة المشابهة وذلك إيماناً من الدولة بأهمية ودور الأطباء البيطريين.