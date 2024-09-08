كيف ساهمت مصر في تخفيف حدة الوضع الإنساني في السودان؟.. متحدث الصحة يوضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أوضح أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، كيف ساهمت مصر في تخفيف حدة الوضع الإنساني والصحي الذي يواجهه الشعب السوداني الشقيق.

لفت عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن مصر تنظم قوافل طبية للعمل ببعض المستشفيات السودانية، ملحقا بها عيادات متنقلة ومصحوبة بكميات من الأدوية والمستلزمات الطبية لتغطية الاحتياجات العلاجية لسكان الإقليم، بكوادر طبية ذات خبرة ومهارة، لتقديم خدمات صحية بجودة فائقة وسريعة.

وواصل المتحدث باسم وزارة الصحة: مصر حريصة على استمرار تقديم الخدمات الوقائية اللازمة لأهالي السودان خلال أزمتهم الحالية، مؤكدًا على دور الوزارة في إتاحة المناظرة الطبية والتطعيمات للأطفال دون سن الـ 15 عامًا، ومكافحة ناقلات الأمراض على المعابر الحدودية، وذلك منذ اندلاع الأحداث بالسودان.