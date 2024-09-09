شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين فى غارات إسرائيلية على سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع السورية مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين ووقوع خسائر مادية جراء العدوان الإسرائيلى على مناطق متفرقة فى سوريا.

وأكدت وزارة الدفاع السورية أن الاحتلال الإسرائيلي يشن عدوانا جويا من اتجاه شمال غرب لبنان مستهدفا عددا من المواقع العسكرية فى المنطقة الوسطى.

وأعلن التليفزيون السورى، أن حريقا كبيرا اندلع فى منطقة حير عباس بريف حماة جراء الغارات الإسرائيلية، بحسب القاهرة الإخبارية.

وأكدت وكالة الأنباء السورية وجود إصابات بين المدنيين بينهم 3 بحالة حرجة جراء العدوان الإسرائيلي على نقاط عدة في مصياف غرب سوريا.

وأكدت وسائل إعلام سورية اليوم إن نحو 15 غارة إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة فى البلاد، مشيرة إلى أنها تعتبر هذه الضربات الأعنف والأوسع منذ سنوات.

كما أفادت وسائل إعلام سورية، بوقوع غارات إسرائيلية على طرطوس وحمص وحماة، كما جرى استهداف منطقة مصياف ريف حماة.