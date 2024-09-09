شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية الإسرائيلي: نبذل قصارى جهدنا لإعادة المحتجزين بقطاع غزة أحياء والان مع تفاصيل الخبر

قال بتسلئيل سموتريش وزير المالية الإسرائيلي إننا نبذل قصارى جهدنا لإعادة المحتجزين بقطاع غزة أحياء وسننهي الحرب بالقضاء على حماس وحزب الله، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.