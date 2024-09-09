وزير الري يهنئ الفلاحين بعيدهم ويشيد بنجاح إدارة موسم المياه رغم التحديات المناخية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

توجه الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، بالتهنئة لجموع الفلاحين المصريين بمناسبة الإحتفال بعيد الفلاح والذي يأتي يوم 9 سبتمبر من كل عام، مؤكدًا أن هذا الاحتفال يأتي تكريما للفلاح المصرى على جهوده المتواصلة لخدمة الاقتصاد المصري وتحقيق الأمن الغذائي على مر السنين.

وأضاف "سويلم"، أن هذا الإحتفال يأتى وقد أوشك موسم أقصى الإحتياجات المائية على الإنقضاء، حيث بذلت أجهزة الوزارة جهودًا كبيرة لضمان مرور هذا الموسم بصورة جيدة وبدون أى أزمات، وضمان الوفاء باحتياجات كل مستخدم للمياه.

وأكد وزير الري، أن ما تحقق هذا العام قد تحقق بمشاركة إيجابية من المزارعين أنفسهم بالإلتزام بتطبيق المناوبات وتطهير المساقى الخصوصية والحفاظ على المجارى المائية من التعديات أو إلقاء المخلفات، مناشداً مزارعى مصر بالاستمرار على هذا النهج لضمان حسن إدارة المياه خلال المواسم القادمة، ومؤكدا على الدور الحيوي لروابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية للمساهمة مع أجهزة الوزارة فى إدارة المنظومة المائية وحمايتها من التلوث والتعديات.

وأشار وزير الموارد المائية، إلى أنه تم التعامل بشكل استثنائي مع 13 نقطة ساخنة كانت تعاني من أزمات حادة في المياه من خلال برنامج علمي لصيانة البوابات وتطهير المجارى المائية ومتابعة تطبيق المناوبات وغيرها من الاجراءات، وهو ما أسفر عن عدم حدوث أى أزمات فى 12 نقطة ساخنة، وجارى التعامل مع النقطة الأخيرة من خلال إجراءات عاجلة وأخرى بعيدة المدى.

وأوضح الدكتور هاني سويلم، أنه تم تطوير منظومة توزيع المياه وفكر الإدارة خلال الفترة الماضية الأمر الذى أدي لنجاح منظومة الري في مواجهة الطلب الغير مسبوق على مياه الري والشرب خلال موسم الصيف للعام الحالي والناتج عن موجات الحرارة الغير مسبوقة.

وتابع: شهدت فترة أقصى الاحتياجات إجراء المناورات اللازمة على الترع والرياحات الرئيسية، والتعامل بشكل مرن مع القناطر الرئيسية لتحقيق الاتزان المائي لشبكة الرى، بالإضافة للمرور الدوري المكثف من مهندسي توزيع المياه على شبكة الرى لمتابعة تطبيق المناوبات وتنفيذ أعمال قياس التصرفات المائية لتحقيق عدالة التوزيع بين إدارات الرى، والتنسيق بشكل دائم بين الإدارة المركزية لشئون المياه ومصلحة الميكانيكا والكهرباء لتشغيل محطات الرفع على النيل والترع الرئيسية، والتنسيق مع الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية للتنفيذ الفورى لأى تطهيرات مطلوبة بالترع.