تحرش بيها وسط الشارع.. إحالة شاب للمحاكمة لاتهامه بالتعدي على فتاة بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

أمرت نيابة السلام، بإحالة متهم للمحاكمة بتهمة التعدي على فتاة بالسب والتحرش بها أثناء سيرها في الشارع بمنطقة السلام.

وتلقت مباحث قسم شرطة السلام، بلاغًا من فتاة تبلغ من العمر 32 عامًا، تتهم فيه شابًا بالسير وراءها في أحد الشوارع وتوجيه ألفاظ نابية إليها تخدش الحياء، وعندما حاولت نهره ومنعه، تعدي عليه بالسب واصفًا إياها بألفاظ تعد في القانون سبًا وقذفًا.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال الفتاة التي قالت إنها عقب تعدي الشاب عليها حاول ضربها فاستغاثت بالأهالي الذين أمسكوه.

وبمواجهة المتهم أنكر ما نسب إليه من اتهامات وقال إن الفتاة تكيد له ولا يعرفها، بينما أكد الشهود أنهم شاهدوا ما فعله بالمجني عليها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.