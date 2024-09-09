شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة: جامعة باديا تؤكد الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن افتتاح جامعة باديا يوم سعيد بالنسبة لي ونشهد ثمار لرؤية الدولة المصرية في عملية البناء والتطوير والتنمية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى خلال كلمته بافتتاح جامعة باديا، أن جامعة باديا يؤكد على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، واتذكر على مدار الفترة السابقة كنت حريصا على التواجد في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف المجالات ومنها اليوم وافتتاح مشروع باديا في أكتوبر الجديدة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: الدولة المصرية حريصة جدا من خلال هذا التوجه على تعظيم الشراكة والاستفادة من أصول الدولة وتحقيق التعاون بين الدولة والمستثمرين لتحقيق نتائج مثمرة وبناءة للطرفين.