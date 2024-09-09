رئيس الوزراء يهنئ مزارعى مصر بالعيد الـ72 للفلاح (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فلاحي ومزارعي مصر، بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ 72 للفلاح.



رئيس الوزراء يهنئ مزارعى مصر بالعيد الـ 72 للفلاح

وأكد رئيس الوزراء، أن هذه المناسبة تأتي تخليداً لجهد الفلاح المصري الدؤوب عبر السنوات والعقود، وعرفاناً بفضله في تنمية وتطوير القطاع الزراعي الذي يظل أحد الدعائم الرئيسية للاقتصاد الوطني.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أن برنامج عمل الحكومة يُكرس اهتماماً خاصاً بهدف "الأمن الغذائي"، ويرصد لتحقيقه إجراءات في مقدمتها مساندة الفلاح المصري عبر حوافز وسياسات تسهم في تعزيز زراعة المحاصيل ذات الأولوية، وتوريدها للدولة بسعر عادل، وتزويده بالتقنيات والاحتياجات الكفيلة بالمضي بخطوات حثيثة نحو التوسع الأفقي والرأسي في الرقعة الزراعية، وتدعيم سلة الغذاء الوطنية.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن شعار الحكومة الذي اتخذته عنواناً لبرنامج عملها "معاً نبني مستقبلاً مستداماً" لا يتكامل سوى بيدٍ تزرع وتحصد وتنمي الرقعة الزراعية.