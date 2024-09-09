شكرا لقرائتكم خبر عن كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى بسبب زيادة الأحمال اتجاه مناطق الجيزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الرحمن سيدالإثنين، 09 سبتمبر 2024 12:36 م
ظهرت كثافات مرورية أعلي الطريق الدائرى فى الاتجاه القادم من المعادى اتجاه مناطق الجيزة وشارع البحر الأعظم بسبب زيادة الأحمال خلال فترة الذروة الثانية للزحام المرورى، ويقوم رجال المرور بتسيير حركة المركبات .
رصدت غرفة عمليات المرور ،ظهور كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى أثرت على حركة السيارات، والتى أدت إلي تباطؤ الحركة المرورية فى الاتجاه القادم من المعادى اتجاه مناطق الجيزة ومنزل شارع البحر الأعظم، وانتقل رجال المرور إلى المكان لإعادة تنظيم حركة المركبات مرة أخرى.
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