شكرا لقرائتكم خبر عن %90 من القراء يؤيدون شن حملات لضبط مروجى الأدوية منتهية الصلاحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تؤيد شن حملات لضبط مروجى الأدوية منتهية الصلاحية حفاظا على صحة المصريين؟". أيد غالبية القراء شن حملات لضبط مروجى الأدوية منتهية الصلاحية حفاظا على صحة المصريين.

وأيد 90% من القراء شن حملات لضبط مروجى الأدوية منتهية الصلاحية حفاظا على صحة المصريين ، بينما عارض 10% من القراء موضوع الاستطلاع.



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