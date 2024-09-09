شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. رئيس الحكومة: جامعة باديا تؤكد الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها افتتاح رئيس الوزراء جامعة باديا بـ6 أكتوبر.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن افتتاح جامعة باديا يوم سعيد بالنسبة لي ونشهد ثمار لرؤية الدولة المصرية في عملية البناء والتطوير والتنمية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص. أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الكتاب الدوري رقم (٣) بشأن تنظيم وتيسير إجراءات صرف مقابل أداء الحصص للسادة المستعان بهم للعمل بالحصة، وكذلك السادة المعلمين القائمين بأداء حصص زائدة عن النصاب القانوني المقرر لهم. كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن أن كنترول الثانوية العامة يعمل على تجهيز نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى 2024، استعداداً لاعتمادها قريباً، موضحة أنه من المقرر أن تعلن خلال الساعات القادمة. أصدرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا بتكليف الدفعة "103" من خريجي الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك بداية من شهر أكتوبر المقبل. أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم، زيارة تفقدية لـ مدرسة النيل الدولية فرع أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر، وذلك للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2024 / 2025 في المدارس الدولية. نظمت وزارة الصحة والسكان، دورة تدريبية بعنوان (مكافحة الدرن وكوفيد-19 والتهابات الجهاز التنفسي في البلدان الأفريقية)، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (چايكا)، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وذلك بمقر المركز القومي للتدريب وبحوث الدرن وأمراض الصدر. أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، قطع المياه عن المناطق التالية بالمدينة "(الامتداد الشرقي بأكمله – الرحاب 2 – دار مصر القرنفل - اللوتس - المستثمرين الشمالية والجنوبية – النرجس - القطاع الثالث والرابع بمركزالمدينة – جاردينيا- المنطقة الصناعية – الأندلس " دار مصر- سكن مصر - جنة ")، وذلك من الساعة السابعة مساء يوم ( السبت الموافق 14-9-2024 ) وحتى الساعة السابعة مساء يوم (الثلاثاء الموافق 17-9-2024 ). قطع المياه عن مناطق "الرحاب والقرنفل ودار مصر" و12 منطقة أخرى لمدة 4 أيام قال بتسلئيل سموتريش وزير المالية الإسرائيلي إننا نبذل قصارى جهدنا لإعادة المحتجزين بقطاع غزة أحياء وسننهي الحرب بالقضاء على حماس وحزب الله، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". منتخب بوتسوانا يطلب تأجيل مباراته مع مصر رسمياً طلب منتخب بوتسوانا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل مباراته مع المنتخب الوطني بعد تعرضه لأزمة طيران فى موريتانيا والتوصل إلى حل لأزمة العودة إلى بلادهم، بعدما تركهم الراعي فى موريتانيا ورفض عودتهم على متن الطائرة الخاصة. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين، طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. طقس اليوم حار بأغلب الأنحاء وسحب تلطف الأجواء والعظمى بالقاهرة 34 درجة منتخب بوتسوانا يطلب تأجيل مباراته مع مصر رسمياً وزير المالية الإسرائيلي: نبذل قصارى جهدنا لإعادة المحتجزين بقطاع غزة أحياء وزير الصحة: نستهدف خفض الوفيات بسبب مرض الدرن بنسبة 90% بحلول عام 2030 وزير التعليم يشيد بانتظام العملية التعليمية خلال زيارته لمدرسة النيل بأكتوبر التضامن تصدر قرارا بتكليف الدفعة 103 من خريجى الجامعات لأداء الخدمة العامة نتيجة الثانوية العامة دور ثان.. الكنترول يجهز النتيجة استعدادا لاعتمادها وزير التعليم يصدر كتابا دوريا ينظم صرف مقابل الحصص للمعلمين و50 جنيها للحصة

رئيس الحكومة: جامعة باديا تؤكد الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص