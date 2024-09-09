شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يوزع 12 عقدا لمنتفعي الإصلاح الزراعي و5 آلات زراعية بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، والدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، احتفالية العيد ال 71 للفلاح المصري، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمحافظة الدقهلية.

و توجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتحية والشكر والتقدير الى فلاحي مصر باعتبارهم مسيرة العطاء والمسئولين الاساسيين عن الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد، لافتا الى ان مصر تعتمد عليهم، بشكل كبير، خاصة في ظل تلك التحديات التي تواجه قضية الأمن الغذائي، من ندرة المياه والتغيرات المناخية.

واضاف ان وزارة الزراعة، بالتعاون والتنسيق مع مجلسي النواب والشيوخ، حريصة على دعم المزارعين، والاستماع الى مطالبهم وعلاج مشاكلهم وتشجيعهم على الانتاج، فضلا عن توفير التمويل اللازم لهم، والتعاقد على شراء المحاصيل باسعار مجزية، تساهم في زيادة دخولهم.

واشار فاروق الى المبادرة الرئاسية حياه كريمة، لافتا الى انها جاءت من رؤية الرئيس السيسي بهدف خلق حياه تليق بأبناء الريف وتطويره، وتوفير سبل الراحة للمزارعين، لافتا الى انه تم انشاء مراكز ارشاد على احدث مستوي، بلغ عددها حاليا حوالي 193 مركز، ومن المستهدف ان تصل الى 350 مركز ارشادي خلال الفترة المقبلة على مستوى الجمهورية، ذلك بالاضافة الى تطوير وتحديث المراكز القديمة، ليصل اجمالي المراكز الإرشادية الى 500 مركز ارشادي على مستوى الجمهورية.

وقال ان وزارة الزراعة ستظل دائما داعمة للفلاح، دعم بلا حدود، وأنه سيكون دائما وكافة قيادات الوزارة، في الحقول والجمعيات وبين المزارعين، وسيتم العمل على تكثيف توفير مدخلات الانتاج، ومعالجة أي قصور، وسيتم العمل ايضا على تطوير الجمعيات، وتعميق دورها لخدمة الفلاح.

واشار الوزير أيضا الى مبادرة بداية لبناء الانسان، والتي تركز تركز على جودة حياة الانسان المصري، فضلا عن جوانب الصحة والتعليم والثقافة، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة المصرية بالمواطن المصري.

من جانبه قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن اليوم نحتفل سويا بذكري غاليه علي قلوبنا جميعاً ألا وهي " ذكري عيد الفلاح المصري " ال 72 الذي تحتفل به الدوله المصرية يوم 9 سبتمبر من كل عام تكريماً له من أجل جهده المتواصل عبر آلاف السنين ، ودوره الكبير فى صناعة ودعم الاقتصاد المصرى ، ذلك الفلاح المناضل الذى يعمل فى صمت من أجل الوطن متجردا من أي غرض ، الذي كان ولا يزال أيقونة العطاء علي مر العصور حتي في أحلك الأوقات وأصعب الظروف .

وأشار " مرزوق " إلي أن الفلاح المصري هو عصب التنميه والاقتصاد ومصر تفخر وتعتز بفلاحيها ومزارعيها وتسعي الدوله بكامل اجهزتها لدعمهم وتكريم المتميزين منهم فى عيدهم، كما اننا نعتز بأهلنا في ريف مصر عامة والدقهليه خاصه فهم اللبنة والركيزة الأساسية في بناء اقتصاد الدوله المصريه .

كما قال " المحافظ " بإسم فلاحين ومزارعين الدقهليه أبعث برسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى علي جهوده من أجل الارتقاء بحياة الفلاح المصرى وتوفير حياه كريمه له ، من خلال إصدار قانون التأمين الصحى للفلاحين وتنفيذ المشروع القومي لتبطين الترع والمجاري المائية ، الذي يستهدف الحفاظ علي كل نقطة مياة ووصول مياة الري الي نهايات الترع لري المحاصيل الزراعية فضلا عن توجيهات فخامته المستمرة بضرورة العمل الجاد لحل مشكلات الفلاحين وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم للارتقاء بالمنظومة الزراعية .

ووجه " مرزوق " شكره وتقديره لوزير الزراعه لمشاركته فلاحي ومزارعي الدقهليه عيدهم في نفس يوم العيد الرسمي للفلاح وأن يقوم بتكريم المزارعين لما لمسه من جهود غير مسبوقه وتاريخ مشرف للنشاط الزراعي بالدقهليه والتي تتمتع برصيد من الإنجازات يجعلها في صدارة كافة محافظات مصر والتي أطلق عليها بفضل كل هذا سلة مصر الغذائية .

وأوضح " المحافظ " بأن الدقهليه تعد من أكبر المحافظات الزراعية تميزاً نظراً لموقعها الجغرافي الفريد وتربتها الخصبة واحتلالها المراكز الأولي في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية ، حيث تبلغ المساحة المنزرعة بها ( 650 الف و 400 فدان ) ، تحتل المركز الأول علي مستوي الجمهورية في زراعة الصوب الزراعية بإجمالي 31 الف صوبه ، كما تحتل المركز الأول في زراعة الأرز بنسبة 28,1 % ، والمركز الأول في زراعة البطاطس بنسبة 17,3 % ، والمركز الثاني في زراعة بنجر السكر بنسبة 12,1 % ، والمركز الثالث في زراعة القطن بنسبة 14,2 % ، والمركز الخامس في زراعة القمح بنسبة 7,7 % ، وأهم ا المحاصيل التي يتم تصديرها بالدقهليه هي ( الأرز - القطن - البطاطس - الفراولة ) .

وثمن " مرزوق " دور وزير الزراعة لحرصه علي تقديم كافة أوجه الدعم للفلاح المصري منذ أول يوم تولي فيه مهام عمله، واوضح ان هذا ليس بجديد عليه فقد سبق وأن قدم الدعم الكامل للفلاح والمزارع المصري أثناء توليه مهام البنك الزراعي المصري وتوقيع عدد من البروتوكولات التي تهدف إلي تقديم كافة الخدمات لهم لزيادة معدل الإنتاج الذي يسهم بشكل كبير في نمو الإقتصاد المصري .

كما ثمن " المحافظ " دور رؤساء لجان الزراعة بمجلس النواب والشيوخ أبناء الدقهليه لتقديم الدعم الكامل لفلاحي ومزارعي مصر من خلال لجان الزراعة بمجلسي النواب والشيوخ وتشريع القوانين التي تدعم الفلاح والتنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة المعنية لتقديم جميع الخدمات للفلاح المصري .

ومن جهته توجه النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب كل التحية والتقدير للفلاح المصري العظيم، الذي لم يتخلى عن الانتاج، لافتا الى انه أصل الحياه، وصانع التاريخ.

واضاف ان محافظة الدقهلية أنجبت الكثير من العظماء رموز السياسة والاقتصاد والفن والثقافة والدين، والعلوم، وهم الذين نفخر جميعا نفخر بكونهم ابناء فلاحين.

واشار رئيس اللجنة، الى ان الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية، قد أولي الزراعة عناية خاصة والدليل على ذلك المشروعات القومية العملاقة التي تم إطلاقها خلال السنوات القليلة الماضية، والتي ساهمت في زيادة مساحة الرقعة الزراعية، واستصلاح الصحراء.

واشار المهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، الى المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حياه كريمة لتنمية وتطوير الريف ورفع مستوى معيشة ابناءه، تأتي من اهتمام الدولة المصرية بالمزارعين والريف، بتوفير مجمعات خدمية، وخدمات الصحة والتعليم وغيرها، ضمان استقرار ابناء الريف به وتوفير فرص العمل والانشطة المختلفه فيه.

واشار الجبلي الى نجاح الدولة في منظومة الزراعات التعاقدية، وتحديد اسعار الضمان والاسعار الاسترشادية المحاصيل المختلفة، لتشجيع المزارعين، لافتا الى ان تلك الخطوة، ساهمت في طمأنة المزارعين، للحصول على عائد مجزي.

وفي نهاية الحفل تم تكريم عدد من المزارعين، حيث سلم وزير الزراعة ومحافظ الدقهلية ونائبه ورئيسا لجنة الزراعة بمجلسي النواب والشيوخ، 12 عقد لمنتفعي الإصلاح الزراعي، و5 آلات زراعية بسيطة مقدمة من الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، فضلا عن فيزا بنكية ل 5 مزارعين مقدمة من البنك الزراعي المصري.