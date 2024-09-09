شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: أطلقنا مبادرة بنت الريف العام الحالى فى 16 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور ياسر الحيمرى، المنسق العام للأنشطة الإرشادية والتدريبية لمركز البحوث الزراعية أنه تم اطلاق مبادرة بنت الريف العام الحالى بالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعى ومديريات الزراعة والتى استهدفت 16 محافظة من محافظات الجمهورية.

أوضح أن مبادرة بنت الريف شملت محافظات الأقصر ،وقنا ،وسوهاج ،وأسيوط، والمنيا، وبنى سويف، والفيوم، والجيزة،والقليوبية،والغربية، والشرقية، والدقهلية، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، والبحيرة، والإسكندرية.

وأوضح الحيمري: أن المبادرة تهدف لتمكين المرأة وتعزيز قدراتها من خلال تنمية معارفها ومهاراتها بمجالات الثقافة السكانية والوعى البيئى وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتقليل الفاقد منها والأمن الغذائى وتأسيس وإدارة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتعزيز دورها كعنصر فاعل فى المجتمع الريفي ودعمها لتحقيق حياة كريمة ومستدامة لها ولأسرتها.

وأوضح أن المبادرة تهدف لتمكين المرأة وتعزيز قدراتها من خلال تنمية معارفها ومهاراتها بمجالات الثقافة السكانية والوعى البيئى وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتقليل الفاقد منها والأمن الغذائى وتأسيس وإدارة المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر لتعزيز دورها كعنصر فاعل فى المجتمع الريفي ودعمها لتحقيق حياة كريمة ومستدامة لها ولأسرتها.