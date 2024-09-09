شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات البيطرية: إطلاق 4537 قافلة بيطرية في أكثر من 2675 قرية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور ممتاز شاهين رئيس هيئة الخدمات البيطرية إنه تم إطلاق 4537 قافلة بيطرية في أكثر من 2675 قرية، خلال العام الحالى و تقديم 231 مليون جرعة تحصين لعلاج الحمى القلاعية والوادي المتصدع والجلد العقدي وجدري الأغنام وطاعون المجترات والتسمم الدموي.

أضاف شاهين أن الخدمات البيطرية شملت أيضًا إنشاء 32 وحدة بيطرية، وإحلال 96 وحدة، وتطوير ورفع كفاءة 209 وحدات بيطرية أخرى، فضلاً عن بلوغ الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية وللسيطرة على الأمراض والأوبئة 2 مليار جرعة سنوياً بدلاً من 120 مليون جرعة.

جدير بالذكر أن هذه القوافل والندوات الإرشادية تأتي في إطار جهود وزارة الزراعة وهئية الخدمات البيطرية وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية على نشر الوعي بين المربين والفلاحين للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

‎وتحتفل مصر اليوم الذى يوافق 9 سبتمبر بالعيد رقم 72 للفلاح المصرى، ورغم أن مسيرة الفلاح ودوره العظيم يسبق تلك السنوات بآلاف السنين إلا ان اختيار ذلك اليوم يقف وراءه ذكرى هامة في وجدان الشعب المصرى عامة والفلاحين بصفة خاصة.