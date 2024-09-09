شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين : إنشاء سوق الجملة بالإسماعيلية و6 صوامع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية كليمنس فيدال دى لا بلاش مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر، ومحمد عشماوى مدير ملف الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائى بالوكالة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك.

وذلك بحضور اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، واحمد كمال - معاون الوزير والمتحدث الرسمى للوزارة، والدكتورة هبة السيد القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وضياء الدين عسكر – مدير عام العلاقات الدولية والاتفاقيات، و الدكتور اشرف صادق – العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصوامع، وسامح هلال رئيس القطاع الهندسى بالشركة القابضة للصوامع.

أكد ا وزير التموين على أهمية التعاون المشترك وتطوير سبل العمل مع المؤسسات الدولية المعنية بتطوير ملفات التجارة الداخلية وتحقيق الأمن الغذائى ،لافتا إلى اوجه التعاون المثمر مع الوكالة الفرنسية للتنمية فى مجالات التجارة الداخلية، والشراكة فى مجال بناء الصوامع والتوسع فى السعات التخزينية، مؤكدا على ضرورة تعزيز التعاون وخلق اوجه جديدة للعمل المشترك مع الوكالة وكل المؤسسات العاملة فى ملفات تنمية التجارة والعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وفى سياق متصل اطلع الوزير على الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، حيث جارى انشاء سوق الجملة بالإسماعيلية بالتعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة والوكالة الفرنسية، إضافة إلى مشروع زيادة السعات التخزينية لعدد 6 صوامع بإجمالى 420 ألف طن بالتعاون بين الشركة القابضة للصوامع والوكالة الفرنسية.

ومن جانبها وجهت كليمنس فيدال دى لا بلاش مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر التحية للدكتور شريف فاروق واشادت بالتعاون الكبير بين الحكومة المصرية والوكالة فى الكثير من المجالات، لافته إلى إلى تطلعها الكبير لتعزيز التعاون المشترك مع الوزارة وجهاتها التابعة فى مجالات التجارة الداخلية وتعزيز الأمن الغذائي، والشراكة فى مشروعات الصوامع والمستودعات الاستراتيجية والمناطق اللوجيستية، والعمل على زيادة السعات التخزينية وتكوين مخزون استراتيجى كبير من السلع.