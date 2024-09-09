شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل أمام وزراء مجموعة" البريكس": نعمل على برامج الحماية الاجتماعية والتعليم وتمكين الشباب والمرأة والتشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، فى أعمال الاجتماع الوزارى العاشر للوزراء العمل والتشغيل التابع لمجموعة البريكس، المنعقد فى سوتشى الروسية، وذلك بدعوة رسمية من انتون كوتياكوف، وزير العمل والحماية الاجتماعية الروسية، لمناقشة العديد من الملفات المُتعلقة بالعمل والإنتاج، وذلك بحضور وفود من الدول الاعضاء لمجموعة البريكس.

وبدأ الوزير جبران مشاركته بمداخلة تحت عنوان '"تطوير نظام توجيه مهنى وتعليم فنى مدى الحياة"..أكد خلالها على جهود الدولة المصرية فى ظل القيادة السياسية الحكيمة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بشأن تنفيذ سياسة "التدريب من أجل التشغيل "،ودعا دول البريكس إلى التعاون المشترك، على المستوى الثنائى والمتعدد الأطراف، فى هذا المجال.

وأكد الوزير على أن مصر تتطلع إلى تكثيف الجهود والتعاون فى مجالات العمل لتحقيق التكامل الإقتصادى و الإجتماعى و التنموى بين الدول الأعضاء،وأن الدولة المصرية تسعى نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة من أجل مستقبل مستدام نحو بناء الإنسان وتنمية قدراته وتطوير مهاراته ،وتضع تنمية رأس المال البشرى ضمن أولوياتها ويتضح ذلك فى الهدف الرئيسى الثانى لبرنامج عمل الحكومة المعنى ببناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته،وتعمل على برامج الحماية الاجتماعية والتعليم وتمكين الشباب والمرأة والتشغيل والقوى العاملة..و تنفيذ مبادرات لرفع مهارات العمالة المصرية وتعزيز القدرات التنافسية،وقال أن البطالة تتراجع فى مصر ،ويتم مواجهتها بتطوير برامج تعليم وتوجيه وتدريب مهنى وربطه باحتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج.

وأشار إلى أن التحديات الراهنة تفرض علينا تأسيس نظام توجيه مهنى شامل يستجيب للتنوع السكانى والمهارات التى يفرضها سوق العمل..وهو ما تحرص عليه الدولة المصرية فى مشاريعها التنموية ومبادراتها..كما أكد أن "الوزارة " تحرص على الارتقاء بخدماتها بميكنة كافة اجراءات استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة تمهيدًا لإطلاق الخدمة على منصة مصر الرقمية..

وتقدم الوزير بمجموعة من التوصيات للعمل المشترك بين الدول الاعضاء فى مجموعة البريكس من خلال :

1- بالتعاون المشترك، على المستوى الثنائى والمتعدد الأطراف، من أجل تبادل الخبرات بين الدول الاعضاء فى مجالات التدريب المختلفة، وتأسيس شراكات فى مختلف الصناعات والمجالات تضم خبراء وأكاديميين لتقديم المشورة حول المهارات المطلوبة والاتجاهات المستقبلية لسوق العمل، وتحديث المناهج التدريبية مع تنظيم ورش عمل دورية وتدريبات عملية داخل المنشآت الصناعية.

2- العمل على تقديم شهادات معترف بها من قبل مجموعة البريكس لتأكيد مهارات خريجين البرامج التدريبية مع ضرورة اعتمادها من الجهات المختصة لضمان جودتها وملاءمتها..

.3- استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعى فى المناهج التدريبية، والمتابعة والتقييم المستمر لتأثير دمج التكنولوجيا الحديثة على نتائج التدريب وتحسين الاداء لتتماشى مع احدث التطورات التكنولوجية.

4- اعدا نظام توجيه مهنى يشمل خدمات التوجيه والارشاد التربوى المهنى من خلال تقديم برامج توعوية حول أهمية التعليم والتدريب التقني.

.5- إنشاء شراكات بين المؤسسات التعليمية والمنشآت الصناعية لتوفير منح دراسية وتدريبية تساعد فى تغطية تكاليف التدريب.

6- اطلاق حملات توعية مجتمعية حول قيمة العمل المهنى واثرة فى تنمية والنهوض بالمجتماعات.

7- استخدام منصات التعليم الالكترونى لتوفير محتوى تدريبى مرن يتم تحديثه بانتظام.

8- تشجيع الأفراد على مواصلة التعلم وتحديث مهاراتهم بانتظام من خلال دورات قصيرة أو ورش عمل وتوفير فرص التدريب العملى.

جدير بالذكر أن الوزير جبران يشارك فى هذه الفعاليات على مدار اليومين،بعدد من المداخلات ،ويضم وفد الوزارة د. رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل ..كما أن هذا هو الاجتماع الأول لوزراء العمل بعد انضمام مصر والامارات وايران واثيوبيا لمجموعة البريكس.