شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: إدارة المكافحة لعبت دورًا في حماية الزراعة المصرية من الآفات والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الإدارة لعبت دورا بارزًا وهامًا في حماية الزراعة المصرية بالتعاون مع الجهات المختلفة، ونجحت في عمليات المكافحة على مدار تاريخها.

أضاف رزق أن الإدارة هي المنوط بها متابعة منظومة مكافحة آفات المحاصيل الزراعية والحد من خطرها، مشيرا إلى أن منظمة الأغذية والزراعة "الفاو "التابعة للأمم المتحدة قدرت حجم الخسائر الناتجة عن الآفات بما يصل إلى 40% على مستوى العالم، مما يؤثر بالسلب على الثروة الحيوانية.

أوضح رزق ، أنه لا يمكن أن ننسى دور الادارة في صد هجمات الجراد و التصدي لهجمات القوارض في أوائل الثمانينيات و التصدي لآفات القطن و سوسة النخيل والنمل الأبيض.

ويتمثل دور الإدارة المركزية في المسح الدوري حيث تقوم الإدارة بمسحٍ دوريٍ للمناطق الزراعية لرصد أي تفش للآفات والأمراض و التنبؤ بحدوث الآفات عن طريق استخدام تقنيات حديثة للتنبؤ بحدوث الآفات واتخاذ الإجراءات الوقائية و المكافحة المتكاملة حيث تطبق الإدارة استراتيجية المكافحة المتكاملة التي تجمع بين الوسائل البيولوجية والكيميائية والزراعية لمكافحة الآفات.