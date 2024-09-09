شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار عبد الراضى صديق يزور رئيس هيئة قضايا الدولة لتهنئته بمنصبه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

قام المستشار عبد الراضي صِدِيق رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم الإثنين، بزيارة المستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه منصبه الجديد رئيسًا لهيئة قضايا الدولة.

ورافق رئيس هيئة النيابة الإدارية وفدا رفيع المستوى ضم كل من المستشار سعد مزيد، النائب الأول وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشارة وفاء مصطفى، عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار سلطان السلاموني عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، والمستشار أحمد عبد البديع مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

وكان في استقبال رئيس الهيئة والوفد المرافق له كل من المستشار محمود عبد الجابر، والمستشارة سهير كامل الكفراوي، والمستشار حسين مدكور، والمستشار عبد الرحيم علي، أعضاء المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، والمستشار زين العابدين علي الهواري رئيس المكتب الفني، والمستشار أحمد ثابت الأمين العام للهيئة، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب رئيس الهيئة.

وخلال اللقاء أكد رئيس هيئة النيابة الإدارية، على أهمية الدور الذي تقوم به هيئة قضايا الدولة في الحفاظ على المال العام وكونها إحدى روافد العدالة المصرية، وعلى العلاقات المتميزة والتعاون الدائم والتنسيق المشترك بين الهيئتين القضائيتين.

كما رحبَ المستشار عبد الرزاق شعيب بالحضور، وعبَّرَ عن تقديره البالغ لجهود النيابة الإدارية، مشيداً بدورها في تحقيق رسالة العدالة المقدسة ومكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة، وفي نهاية اللقاء، قام الطرفان بتبادل الدروع التذكارية.



خلال اللقاء

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جانب من اللقاء