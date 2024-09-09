شكرا لقرائتكم خبر عن المهندس إبراهيم فتحى رئيسا لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمصرللطيران قراراً بتكليف المهندس إبراهيم فتحي زكى العيسوى للقيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصرللطيران للصيانة والأعمال الفنية، خلفاً للمهندس وليد الخفيف الذي قدم له الشكر على مجهوداته خلال فترة توليه رئاسة الشركة.

جدير بالذكر أن المهندس ابراهيم فتحي كان يشغل منصب رئيس قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران، كما تقلد عدة مناصب قيادية من بينها مساعداً لرئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للصيانة والأعمال الفنية، ثم رئيساً لمجلس إدارة الشركة.