شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة تشارك فى إطلاق النسخة الثانية من برنامج شباب القادة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة ستشارك فى إطلاق النسخة الثانية من برنامج شباب القادة، لعرض أهم المستجدات المتعلقة بملف تغير المناخ محلياً ودولياً للشباب المشارك، مشيرة إلى أن البرنامج يمكنه الاستفادة من الدعم المقدم من برنامج المنح الصغيرة، التابع لصندوق مرفق البيئة العالمية، ودعم المجتمع المدني في موضوعات المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي، إضافة إلى دعم وتنفيذ الحملات الإعلامية الموجهة للشباب في مجال المناخ.

وأوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أنه سيكون هناك إمكانية التعاون في تنفيذ الحوارات المجتمعية، التي تم اقرارها في محور البيئة ببرنامج الحكومة الجديدة، و تنفيذ عدد من جلسات الحوار المجتمعي سنوياً في موضوعات متعددة بمختلف المحافظات، من أجل الاستماع لشواغل المواطنين ورؤاهم وعرض رؤى وإجراءات الحكومة، بهدف الوصول لتوافق حولها لتيسير العمل على سد الفجوات ، مشيرة إلى أن الحوار المجتمعى سيركز هذا العام على تغير المناخ.



جدير بالذكر أن برنامج قادة المناخ ، هو برنامج مصمم خصيصا للأفراد أصحاب الأفكار المبتكرة، وأصحاب حملات التوعية، والأنشطة الطلابية والشركات الناشئة المهتمة بإحداث تأثير بيئي إيجابي، وتولي أدوار قيادية في المجالات المناخية المختلفة.