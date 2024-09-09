شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن الاجتماعى تكرم الطلاب الأوائل من ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

كرمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، قبل قليل، الطلاب الأوائل من ذوي الإعاقة، وذلك في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على دعم الطلاب ذوي الإعاقة وتحفيزهم.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن وزارة التضامن الاجتماعي تقدم دعمًا للأشخاص ذوي الإعاقة يستفيد منه 1.2 مليون شخص من خلال برنامج "كرامة" بتكلفة إجمالية 9.8 مليار جنيه سنويًا، كما تم إصدار 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة.

وأشارت إلى اتخاذ عدة خطوات لتحسين منظومة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، منها تشيكل لجان متابعة ميدانية لتقييم مكاتب التأهيل، والاتفاق مع وزارة الصحة على دمج إجراءات التقييم الطبي والوظيفى في لجنة واحدة لسرعة استخراج البطاقة، كذلك العمل على إنهاء قوائم الانتظار والتظلمات الخاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة في مدة أقصاها 30 يومًا.