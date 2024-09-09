شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء المصرية تلتقي وفد الحكومة الصينية لبحث التعاون فى المستلزمات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون الإعلام والتواصل المجتمعى ودعم الاستثمار، اليوم الإثنين، نيابة عن الدكتور على الغمراوي، رئيس الهيئة، بالوفد الحكومى الصينى ممثلاً فى عدد من الشركات الصينية والجهات الحكومية، وذلك بحضور الدكتور هشام بدر، نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور يسرى نوار، المدير التنفيذى لغرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية.

خلال اللقاء استعرض رجائى الجهود المبذولة من قبل هيئة الدواء المصرية بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد وشركاء الصناعة لتوطين وتعميق توطين الصناعات الدوائية بجمهورية مصر العربية، وتفعيل مبادرة توطين صناعة المواد الخام غير الفعالة التى عقدت مؤخراً، مبرزًا القدرة الصناعية الكبيرة للجانب المصري؛ مما يفتح آفاقاً رحبة للتعاون بين الجانبين.

وأكد استعداد الهيئة لتقديم الحوافز الاستثمارية المتاحة لدعم التصنيع المحلى على الأراضى المصرية، ونقل التكنولوجيا؛ مبرزا أهمية ربط الأبحاث العلمية بالصناعة خاصة فى مجال المستحضرات البيولوجية.

ومن جانبه، أكد الجانب الصينى تطلعه الشديد للتعاون مع نظيره المصرى بمجالات التصنيع الدوائي والمواد الخام والتعبئة، مثمنًا المكانة الإستراتيجية التى تتمتع بها مصر بإفريقيا والشرق الأوسط، وأشار إلى وجود أكثر من 500 مصنع منتج للدواء و20000 مصنع منتج للمستلزمات الطبية بالصين، واتفق الجانبان على عقد مزيد من اللقاءات الفنية للتعريف بالإجراءات والقواعد التنظيمية المُتبعة داخل جمهورية مصر العربية لتصنيع وتسجيل المستحضرات والمستلزمات الطبية.

يأتى ذلك فى إطار حرص هيئة الدواء المصرية على دعم الاستثمار، وزيادة نفاذ المستحضرات بالأسواق، وتحقيق كفاية السوق المحلى من المستحضرات الصيدلية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بصناعة الدواء.