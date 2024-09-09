شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عنانى لـ"الخليج 365": لدينا خطط للتعامل مع التحديات التى تواجه اليونسكو والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور خالد عنانى، وزير الاثار السابق ومرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو، أن هناك خططا معدة للتعامل مع التحديات التى تواجه منظمة اليونسكو، وكذلك حلول ومقترحات لدعم دور المنظمة على كافة المستويات.

وأضاف خالد عنانى في تصريح خاص لـ"الخليج 365" وردا علي استفسار حول عدم طرح الآليات للتعامل مع مشكلات المنظمة بأن ذلك الأمر لا يمكن الإعلان عنه الآن في ظل وجود 9 مرشحين منافسين، وبالتالي سيتم الإعلان عن ذلك أمام الناخبين وفى حينه، بما يضمن عدم استفادة أحد من تلك الأفكار أو انتقادها ولا سيما أن هناك عام علي الانتخابات.

وأضاف أن مصر بحضارتها وتاريخها العريق وبشركائها قادرة على قيادة المنظمة الدولية، التى استمدت دورها من تاريخ مصر القديم، معربا عن تفاؤله للفوز بالمنصب الهام.

وخلال كلمته قال إن مصر كانت قريبة من الفوز بمنصب مدير عام اليونسكو خلال الفترات السابقة، وبدعم الشركاء والأصدقاء في المنطقة والعالم، حيث سبق وترشح فاروق حسني وزير الثقافة الاسبق والسفيرة مشيرة خطاب وكانا قريبين من الفوز، كما ترشح ايضا الدكتور اسماعيل سراج الدين .

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته غرفة التجارة الامريكية بمشاركة المركز الامريكي للابحاث حول اليونسكو ومصر القديمة، بحضور طارق توفيق رئيس الغرفة الامريكية، وعمر مهنا، رئيس مجلس الاعمال المصري الامريكي والدكتور زاهى حواس، ولفيف من الحضور.‬