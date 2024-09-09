شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان كريم تستقبل وفد وكالة الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث UNDRR والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، وفد وكالة الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث UNDRR، وذلك لبحث سبل وأوجه التنسيق والتعاون بين الطرفين.

من جانبها، رحبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، بزيارة وفد وكالة الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث UNDRR، ورغبتهم في التعرف على المجلس وأنشطته ودوره في خدمة قضايا الاشخاص ذوي الاعاقة، والتعرف على نقاط التماس ما بين المجلس والوكالة فيما يخص الأشخاص ذوي الاعاقة للحد من المخاطر التي يتعرضون لها.

وقالت المشرف العام على المجلس، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على خطة عمل تهدف إلى تنفيذ مجموعة من الأنشطة التي ترفع الوعي في كيفية التعامل مع الإعاقات المختلفة وقت الحوادث والكوارث ، وآلية تعامل الأشخاص ذوي الاعاقة أنفسهم مع هذه الحوادث أو الاستغاثة منها، كذلك رفع كفاءة المتعاملين مع الاشخاص ذوي الاعاقة ومقدمي الخدمة من الجهات والهيئات والمتطوعين أثناء الطوارئ في تعاملهم مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، ان المجلس دائما ما يهتم بكل ما يخص الاشخاص ذوي الاعاقة سواء في الأحوال الطبيعية أو حالات الطوارئ والكوارث ولا يألوا جهدا في تقديم التوعية اللازمة والتعاون مع كافة الجهات التي يمكن أن تضيف لملف آليات التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة كل ما هو جديد.