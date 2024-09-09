شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العاطى: الرئيس السيسى ووزير خارجية الدنمارك ناقشا قضايا إقليمية ودولية والان مع تفاصيل الخبر

قال السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الدنماركي ناقشا العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الدنماركي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية": "اتفقنا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين وضخ مزيد من الاستثمارات المشتركة خلال الفترة المقبلة والمباحثات تناولت العديد من الملفات المشتركة".

وتابع وزير الخارجية والهجرة: "توافق في الرؤى بين مصر والدنمارك على ضرورة مكافحة الإرهاب".