شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: استمرار إغلاق الاحتلال لمعبر رفح يمنع دخول المساعدات إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إن المباحثات مع وزير خارجية الدنمارك تطرقت إلى الأزمة في قطاع غزة وما يعانيه الفلسطينيون من كارثة إنسانية على مدار 10 أشهر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الدنماركي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية": لا حل في المنطقة دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مشددا على أهمية أهمية النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون أي قيود.

وتابع وزير الخارجية والهجرة: "استمرار إغلاق الاحتلال الإسرائيلي الجانب الفلسطيني من معبر رفح يحول دون إدخال المساعدات الإنسانية لغزة".